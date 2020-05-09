"Ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин Общество

Ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода, - Глеб Никитин

Глеб Никитин провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участники обсудили основные направления подготовки: событийная повестка, инфраструктурная программа "Город 800", проекты "Команда 800", "Волонтеры 800" и "800 добрых дел".

"Режим повышенной готовности, который введен в регионе в связи с пандемией, - не повод забывать о предстоящем событии – 800-летии Нижнего Новгорода. Безусловно, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы такая знаменательная дата запомнилась яркими культурными мероприятиями и оставила после себя материальное наследие . На базе "Центра 800" мы аккумулируем все силы и ускоряем процесс подготовки к юбилею Нижнего Новгорода. Все проекты находятся под единым управленческим центром, который обеспечивает эффективную коммуникацию и координацию экспертного совета, органов власти и местного самоуправления", – отметил глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что статус по всем проектам к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода определен. Так, центральной частью является инфраструктурная программа "Город 800". Большая часть территорий, включенных в программу, будет благоустроена к лету 2021 года . Также планируется отреставрировать 69 значимых объектов культурного наследия. На сегодняшний день проектная документация готова по 15 ОКН, по 25 объектам она в стадии завершения.

"В программу комплексного благоустройства вошли символы города и ключевые общественные пространства всех районов Нижнего Новгорода, к работам привлечены ведущие нижегородские и федеральные специалисты. Это возможность качественной перезагрузки всех территорий города, не только в историческом центре, комплексное развитие всей инфраструктуры. Здесь мы решаем и еще одну задачу – формирования совершенно нового восприятия Нижнего Новгорода не только у самих жителей, но и у гостей региона ", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ключевой проект в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода – развитие и благоустройство Нижегородского кремля. Его благоустройство проходит в рамках направления "#Символы800" инфраструктурной программы "#Город 800".

"Эта величественная средневековая крепость - одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля. Наша задача - сделать Нижегородский кремль максимально комфортным для всех горожан и гостей города", – добавил глава региона.

Проект реставрации стен кремля на участке от Зачатьевской до Георгиевской башен недавно получил положительную оценку Казанского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России" и сейчас находится на стадии объявления торгов. Начать работы по благоустройству этой территории планируется в июле 2020 года.

В конце лета 2020 года также планируется начать комплексное благоустройство на участке между Коромысловой и Тайницкой, Тайницкой и Северной башнями и укрепление стены и склона на участке между Северной и Ивановской башнями.

Впервые за 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен Нижегородского кремля. Будет реконструирован участок длинной 1.7 км, по всему периметру стен отремонтирована кровля, подпорки и участки боевого хода. Работы по проекту планируется начать уже этой осенью. Параллельно планируется начать благоустройство Кремлевского бульвара на участке от Кладовой до Коромысловой башен и на участке от Ивановской башни до Зачатьевской башен, елового сквера возле корпусов №14 и №2, территории вдоль мемориала "Вечный огонь". В число проектов, которые находятся на стадии завершения, вошли создание художественной подсветки прясел и башен кремля по всему периметру и благоустройство мемориала "Горьковчане – фронту".

Важным объектом благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода является парк "Швейцария". В проекте комплексного благоустройства были учтены многие пожелания разных категорий граждан: студентов, представителей общественных организаций и других активных жителей. Сейчас в рамках проекта проводится аукцион по выбору подрядчика. Работы по контракту начнутся летом 2020 года. В парке будет сохранена сеть исторически сложившихся пешеходных дорожек и тропинок, благоустроены все видовые площадки вдоль Окского откоса. Пешеходные маршруты будут адаптированы для всех групп населения, в том числе для маломобильных граждан. Также здесь появится детский парк, кольцевая дорожка длиной 1 км для бега, более 10 спортивных площадок для воркаута, занятий большим теннисом, мини-футболом, баскетболом, боксом, легкой атлетикой и другими видами спорта. Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений . Для оперативного информирования общественности о ходе реализации проекта по благоустройству парка "Швейцария" запущен специальный проект. На сайте не только собрана вся информация о проекте, но и предусмотрена возможность оперативной обратной связи.

Один из знаковых объектов в инфраструктурной программе "Город 800" – крупнейший в России образовательный центр "Школа 800". Его планируется построить к сентябрю 2021 года. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода. Старт строительству будет дан 1 июня . "Школа 800" рассчитана на 4 550 мест . Она будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования в городе Бор с единой образовательной программой. Открытие "Школы 800" позволит решить проблему очередности при поступлении в средние учебные заведения, исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории.

Большая часть территорий, включенных в направление "Среда 800" , будет благоустроена к августу 2021 года . Программа реализуется в стратегическом партнерстве "Центра 800" и Института развития городской среды Нижегородской области. В рамках направления планируется благоустройство 33 общественных пространств – территорий в историческом центре города, районных площадей и бульваров, знаковых мест на берегах Оки и Волги. Программа включает также строительство дорожной развязки по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской . Над железнодорожными путями планируется построить четырехполосную эстакаду. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне, развязку от жилых домов будут отделять шумозащитные экраны. Проект находится на стадии подготовки конкурсной документации, заключить контакт с подрядчиком планируют летом 2020 года . Проектом предусмотрен отвод транзитных транспортных потоков по маршруту улицы КИМа, далее по Хальзовской, Свободы и Коминтерна, по улицам Баренца, Старая канава и Сутырина, а также по направлению переулка Союзного, улиц Кораблестроителей, Коновалова и Федосеенко.

Отметим, важный принцип программы "Среда 800" – вовлечение нижегородцев и экспертов на всех этапах: от формирования до реализации проектов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что учитывать мнение, позиции жителей по основным вопросам – наш приоритет в организации праздника", – подчеркнул Глеб Никитин.

Добавим, событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен общественности уже в сентябре этого года.