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Общество

Подрядчика для строительства виадука на Циолковского выберут в конце июня

01 июня 2020 11:12  [43] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подрядчика для строительства многоуровневой транспортной развязки на Циолковского выберут в конце июня. Информация об этом содержится в документах на сайте госзакупок.  

ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" объявило конкурс с ограниченным участием по поиску подрядчика, который займется реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки.

Предложения будут рассмотрены 25 и 30 июня 2020 года. Согласно техническому заданию, строительство развязки необходимо завершить до 25 мая 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,56 млрд рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1,36 млрд рублей, 2021 год – 2,607 млрд рублей, 2022 год – 593,471 млн рублей.

Ранее НИА "Нижний Новгород" сообщали, что "всего на реализацию проекта предусмотрено 4,8 млрд рублей".

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Напомним, что уже выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

 

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