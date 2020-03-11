Стали известны объездные пути на время строительства виадука на Циолковского Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инженер по организации дорожного движения института "Стройпроект" Евгений Корсаков представил объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука на Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на выездном заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по проекту строительства транспортной развязки.

На период строительства будет перекрыта ул. Циолковского от ул. Культуры до ул. Торфяной. При этом движение на перекрестке ул. Циолковского и ул. Культуры сохранится, как и проезд с ул. Кузьмина на ул. Торфяную в обе стороны.

"Ближайший маршрут объезда - через улицы Торфяная, Травяная, Федосеенко. Более дальние, по которым планируется отвод транзитного транспорта: ул. Коминтерна, ул. Свободы, ул. Хальзовская, ул. Кима и дальше на север, либо с западной стороны - пр. Кораблестроителей, ул. Коновалова, ул. Федосеенко", - сказал Евгений Корсаков.

(схема строительства развязки)

Общественный транспорт также будет направлен через ул. Травяную. Для грузового транспорта на этом участке будет действовать запрет.

На перекрестке ул. Травяная - ул. Федосеенко предусматривается дополнительный светофор. Режимы работы других светофорах будут отрегулированы с целью повышения пропускной способности объездных улиц.

Как рассказал представитель Горьковской железной дороги Алексей Ефанов, сокращения количества электричек не планируется. Напротив, количество поездов по маршруту "Починки-Варя" будет увеличено до 33. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Нижнего Новгорода о введении пересадочных тарифов с другим муниципальным транспортом.

(схема строительства развязки)

Что касается ремонта дорог, по которым будет организован объезд, директор департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сказал, что сейчас ведутся переговоры с министерством транспорта Нижегородской области о их ремонте. Однако, в лучшем случае, по его словам, работы начнутся в мае.

Ранее сообщалось, что строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае.

(схема с сайта телекомпании "Волга")

Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского в январе этого года. В настоящее время проект развязки получил одобрение по технической части, проводится экспертиза по сметной части.

Ранее строительство дорожной развязки оценивалось в 1,5 млрд рублей. На совещании Гордумы 12 марта прозвучала сумма – от 2 до 3,5 млрд.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.