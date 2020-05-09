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Общество

Конкурс для строительства виадука на Циолковского в Нижнем Новгороде перенесли

18 мая 2020 13:39  [159] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурс по поиску подрядчика для строительства виадука на ул. Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода перенесли на середину мая 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области ( ГКУ НО "ГУАД").

Точной даты агентству снова не назвали, заявив, что на сегодняшний день закупка уже включена в план-график.

Напомним, ранее в ГКУ НО "ГУАД" заявляли, что электронный аукцион по выбору подрядной организации для строительства транспортной развязки планируется объявить в апреле.

"В целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, сотрудникам ГКУ НО "ГУАД", равно как и сотрудникам других государственных учреждений, участвующих в согласовании отдельных разделов конкурсной документации, был установлен удаленный режим работы. Это повлияло на сроки формирования конкурсной документации", - пояснили в ведомстве.

Определить подрядчика планируется в середине июля, после чего он приступит к подготовительным работам на площадке.

"Всего на реализацию проекта предусмотрено 4,8 млрд рублей, по итогам конкурсных процедур ожидается снижение цены", - заявили в управлении.

Отметим, что ранее строительство дорожной развязки оценивалось в 1,5 млрд рублей. На совещании Гордумы 12 марта прозвучала сумма – от 2 до 3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде ориентировочно начнется в мае. Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского в январе этого года.

Напомним также, инженер по организации дорожного движения института "Стройпроект" Евгений Корсаков представил объездные маршруты для транспорта на время строительства виадука.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

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