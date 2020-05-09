Горадминистрацию обяжут повысить стоимость выкупа аварийных домов в Московском районе Общество

Дом № 6 по ул. Менжинского Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижнего Новгорода направила представление главе города из-за того, что выкупная стоимость расселяемых аварийных домов №6 по ул. Менжинского, №4 по ул. Евгения Никонова и дома №14 и №16 по ул. 50-летия Победы оказалась слишком низкой. Об этом свидетельствует официальный ответ жителям домов, подписанный заместителем прокурора Александром Жировым. Документ имеется в распоряжении редакции.

Проверка показала, что в выкупную стоимость не была включена выплата за непроизведенный капитальный ремонт дома. Не было ее и в отчете об оценке.

"Невыполнение наймодателем обязанности по производству капитального ремонта дома, в результате которого произошло снижение уровня надежности здания, является основанием для предъявления собственником жилого помещения требований о включении сумм компенсаций за непроизведенный капитальный ремонт многоквартирного дома в выкупную цену жилого помещения на основании ч.7 ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации", – говорится в документе.

Отметим, что Общероссийский народный фронт заказал оценку одной квартиры в доме по ул.Менжинского в двух независимых компаниях. Сумма непроизведенного капремонта по одной оценке составляет 21,2 тысячи рублей за квадратный метр, по другой оценке – 24,2 тысячи рублей за кв.м. Таким образом выкупная стоимость этой квартиры должна составлять 3,96 млн рублей.

Напомним, что дома признали аварийными, и в 2020-2021 году они планируются к расселению. Для оценки выкупной стоимости квартир была привлечена компания - ООО "Новсистем Консалт". В декабре она предоставила жильцам результаты своей работы, но они остались недовольны. Дело в том, что, например, семье Власовых за трехкомнатную квартиру (все комнаты изолированные) размером 65 кв.м. с хорошим ремонтом было предложено 2,99 млн рублей (прим. при учете непроизведенного капремонта, они должны получить 4,4 млн рублей).

Администрация Нижнего Новгорода заявила, что все законно, и посоветовала жильцам обращаться в суд.