Центр "Школа 800" начали строить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начали строить в Нижнем Новгороде 1 июня 2020 года в мкрн Верхние Печеры, по ул. Нижнепечерская, около домов №4 и № 5.

Фото: Яндекс.Карты

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первый камень в основание школы заложили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров группы компаний "Просвещение" Владимир Узун. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Это беспрецедентный проект в истории нашей страны. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" мы расширяем доступность к качественному обучению, и очень важно, что здесь используется механизм государственно-частного партнерства. В этой связи я хотел бы поблагодарить коллег из группы компаний "Просвещение". В новом центре предусмотрено взаимодействие по программам общего и дополнительного детского образования. Надеюсь, мне удастся очно присутствовать на открытии этой школы", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию образования. Мы занимаемся этим направлением как в рамках профильного национального проекта, так и благодаря принципиально новым решениям. У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня. Три корпуса разместятся в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах. По нашим расчетам, к 2022 году в Верхних Печерах, например, пришлось бы вводить в школах третью смену, если бы не этот проект. Мне приятно услышать от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, что подобных объектов больше нет нигде, ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения масштаба стройки, ни с учетом идеологических новаций", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин

Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.

"Все три корпуса "Школы 800" будут интегрированы с Центром дополнительного образования в городе Бор. За качество образовательного процесса будет отвечать надежный партнер проекта – ГК "Просвещение". Открытие "Школы 800" позволит создать для учащихся индивидуальные образовательные траектории и предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования. Конечно, для детской инфраструктуры региона это настоящий прорыв", - отметил Глеб Никитин.

"Мы строим новую школу на нижегородской земле, и этот выбор не случаен. В регионе очень сильная и эффективная система образования. Мы хотим, чтобы эта школа со временем стала лучшей в регионе, одной из лучших в стране и в мире, чтобы она была источником результативных практик. Здесь будут реализованы передовые архитектурные решения, внедрены ведущие разработки отечественной педагогики", – рассказал председатель совета директоров группы компаний "Просвещение" Владимир Узун.

Он также добавил, что обучение будет бесплатным. По заявлению родителей будут зачислять детей из ближайших микрорайонов, без вступительных испытаний и вне зависимости от статуса и платежеспособности родителей. Поступить смогут дети любого школьного возраста.

Фото: Александр Воложанин

Отметим, создание крупнейшего в России образовательного центра "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который станет также одним из символов грядущего юбилея, открывающего новые возможности для нижегородцев.

Строительство крупнейшего в России образовательного центра завершится к сентябрю 2021 года.

Планируемый объем инвестиций – 6,2 млрд рублей. Ранее сообщалось о том, что объем инвестиций составляет 7 млрд рублей.

Концепция предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов; вторая – школьников с 7-го по 11-й классы. В рамках поэтапной индивидуализации и предпрофильной подготовки старшеклассники смогут заниматься по одному из направлений: гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT и др. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

Автором концепции выступает ГК "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").