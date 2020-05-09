Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве из-за домогательства Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве из-за домогательства. Об этом сообщили в региональном СУ СК 3 июня 2020 года.

По версии следствия, два дня назад, 1 июня, в вечернее время в доме с. Красный Ватрас Спасского района в ходе ссоры на почве домогательства со стороны хозяина 32-летняя женщина нанесла ему ножевое ранение. В результате 55-летний мужчина умер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана. Она не отрицает свою причастность к совершенному преступлению. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище.

Кроме того, житель Дзержинска получил 2,5 года колонии за покушение на изнасилование.