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Культура и отдых

Нижегородский "Горький fest" в 2020 году состоится, несмотря на пандемию

03 июня 2020 15:57  [115] Культура и отдых

Фестиваль нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде состоится в 2020 году, несмотря на пандемию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Эпидемиологическая обстановка в стране и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! Мне очень радостно, что мы сможем провести наш фестиваль и объявляем старт приема заявок на участие в конкурсной программе 2020 года", - заявил президент фестиваля Михаил Пореченков.

Подать заявку на участие в IV "Горький fest" и ознакомиться с регламентом можно на официальном сайте фестиваля.

"Время, проведенное в самоизоляции, лишило нас привычного и столь любимого нами общения друг с другом. Хочется взбодриться и, конечно же, всех обнять.  В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале Горький fest в нашем любимом Нижнем Новгороде!", – продолжил президент фестиваля.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева добавила, что все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований.

"Когда мы поняли, что сможем провести в этом году Горький fest, то, помимо безусловной радости, почувствовали и какую-то двойную ответственность. В это непростое время, которое мы переживаем, фестиваль нужен всем – и кинематографистам, и жителям, и гостям Нижнего Новгорода и Нижегородской области, и нам, организаторам, уже вовсю работающим над его подготовкой. В ближайшее время мы сможем подтвердить даты проведения фестиваля", - сказала она.

Организаторами фестиваля выступают ООО "Продюсерский центр "Люксар" при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.

Напомним, что более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде в 2019 году.

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