Коронавирус может передаваться от животного к животному, но не к человеку, - Россельхознадзор Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коронавирус может передаваться от животного к животному. Об этом сообщили ученые подведомственных Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" и ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов".

Согласно информации, случаи заражения COVID-19 были выявлены у кошек, собак, норок, тигров и львов в России, Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании.

В лабораторных условиях было выявлено, что одно животное может заразить другое того же вида, которое находилось с ним в контакте.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), у кошек и норок при заражении коронавирусом преимущественно отмечаются признаки острой респираторной инфекции. В частности, повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У некоторых животных наблюдаются признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак заболевание проходит бессимптомно.

Специалисты отмечают, что необходимость тестирования животного возникает в случае, если оно тесно контактировало с заболевшим человеком.

Доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животного на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что кошка в Москве заболела коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек. Вчера в регионе COVID-19 был подтвержден у 10 503 нижегородцев.