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Общество

ЕРКЦ начал доставлять квитанции за май жителям Дзержинска и Кстовского района

04 июня 2020 11:36  [94] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) приступил к доставке платежных документов за май жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Оплачивать квитанции компании рекомендуется до 25 числа включительно, чтобы платеж был учтен при формировании квитанции за следующий месяц.

Внести плату за отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ клиенты могут любым удобным для них способом. Однако в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой компания рекомендует воспользоваться дистанционными способами оплаты квитанций на сайте ЕРКЦ.

Если клиент зарегистрирован на сайте, то оплату отопления и горячей воды можно произвести без комиссии в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login), если нет, то оплатить можно через сервис "Оплатить онлайн" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/pay-online/). Инструкции об оплате на сайте размещены в разделе "Информационный помощник" (https://www.erkc-dzr.ru/help/information-assistant/).

В настоящее время ЕРКЦ временно приостановил очный прием граждан в офисах и пунктах, тем не менее сотрудники компании продолжают ежедневно трудиться в режиме удаленного доступа. О начале очного приема будет сообщено дополнительно.

Обращаться по вопросам начислений в квитанциях, передавать сведения об изменении количества проживающих и иные документы можно также на сайте ЕРКЦ. Это можно сделать либо в Личном кабинете, либо воспользоваться услугами онлайн-сервисов "Передать показания", "Обратная связь".

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08:00 до 20:00.

СПРАВКА:

"Единый расчетно-кассовый центр" приступил к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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