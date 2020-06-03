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Маргарита Красилевская избрана председателем избиркома Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной избирательной комиссии.
Кандидатура замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона рекомендована на заседании 2 июня.
Маргарита Красилевская входит в избирком с 2016 года.
Напомним, предыдущий председатель, Оксана Кислицына, покинула пост 1 июня этого года. В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию. Была избрана в декабре 2016 года.
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