Маргарита Красилевская избрана председателем избиркома Нижегородской области Политика

Фото: с сайта http://nnov.izbirkom.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Маргарита Красилевская избрана председателем избиркома Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной избирательной комиссии.

Кандидатура замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона рекомендована на заседании 2 июня.

Маргарита Красилевская входит в избирком с 2016 года.

Напомним, предыдущий председатель, Оксана Кислицына, покинула пост 1 июня этого года. В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию. Была избрана в декабре 2016 года.