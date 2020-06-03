Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий вылечился от коронавируса Общество

Павел Солодкий Фото: НИА Нижний Новгород

Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

О том, что Павел Солодкий заболел COVID-19 стало известно в конце мая. Коронавирусная инфекция у бизнес-омбудсмена подтвердилась 19 мая.

В телефонной беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" Павел Солодкий предположил, что мог заразиться в одной из своих поездок по просьбе предпринимателей, поскольку во время пандемии у бизнес-сообщества возникает много трудностей.

Он рассказал, что регулярно сдавал тесты на коронавирусную инфекцию и, узнав о положительном результате, сутки находился дома на самоизоляции, а потом принял решение о добровольной госпитализации.

Во время болезни Павел Солодкий находился под наблюдением врачей, чувствовал себя хорошо, у него отсутствовал кашель, а температура находилась в пределах нормы. Сотрудники аппарата были отправлены на карантин.

После прохождения двухнедельного лечения бизнес-омбудсмен два раза с перерывом в три дня сдал тесты на COVID-19 и, получив отрицательные результаты, был выписан. С 4 июня Павел Солодкий приступил к рабочим обязанностям.

У сотрудников аппарата тоже закончился обязательный двухнедельный карантин. Их тесты на коронавирус были отрицательными.

Напомним, что по данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек, причем 319 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.