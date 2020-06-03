Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 319 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек. Вчера в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 10 850 нижегородцев.

"По данным на 4 июня, 4 473 жителя региона, то есть 40% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,2 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи находятся под наблюдением медиков", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он объяснил, что сейчас под COVID-госпитали перепрофилированы 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 – в районах области, в том числе в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске, Павлове.

"Это те районы, где до сих пор сохраняются очаги заболеваемости. Наличие медицинской базы позволяет нам более оперативно госпитализировать пациентов с коронавирусом. Особенно важна скорость оказания помощи уже на начальной стадии заболевания для пациентов из группы риска: пожилых и людей с хроническими заболеваниями", - отметил Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в свою очередь рассказал, что сейчас рассматривается возможность увеличения коечного фонда для тех, кому будет требоваться социальная самоизоляция.

"Многие переносят вирус бессимптомно, но при этом слабовыраженное течение болезни у определенных групп населения важно контролировать, и желательно это делать централизованно. Вводим для этого дополнительные койки. Они будут иметь больше социальный, нежели медицинский статус", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее Глеб Никитин называл причину роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород"