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Бизнес

Массовые проверки рынков начнутся в Нижегородской области

05 июня 2020 16:29  [3] Бизнес

В Нижегородской области начнутся массовые проверки рынков. Контролирующие органы проверят соблюдение требований эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Евгений Люлин.

"К сожалению, в последние дни мы столкнулись с ростом случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одна из главных причин – халатное отношение к соблюдению мер безопасности. Нам поступает огромное количество обращений от нижегородцев с жалобами на то, что на рынках продавцы стоят без масок, помещения не дезинфицируются. Конечно, это недопустимо. Каждое нарушение эпидемиологических требований – это, по сути, угроза заражения большого количества людей", - отметил он.

По словам Евгения Люлина, 5 июня в правительстве прошло совещание с руководителями региональных рынков. По итогам совещания стало известно, что будут организованы проверки.

"Мы - за работу бизнеса, за то, чтобы все предприниматели вернулись к нормальной деятельности. Но это невозможно, если не остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, если не будут соблюдаться меры безопасности", - заявил первый заместитель губернатора.

Напомним, Нижний Новгород по-прежнему лидер по COVID-19 в регионе, только за сутки инфицировано более 100 человек. Всего, по данным на 5 июня, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек, причем 330 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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