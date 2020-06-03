Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число инфицированных коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает увеличиваться с каждым днем.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 5 июня в городе зарегистрировано 5 625 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 104 инфицированных больше.

Вчера – 4 июня, в городе был зарегистрирован 5 521 человек с коронавирусной инфекцией, и это на 196 человек больше, чем день назад - 3 июня. Днем ранее – 2 июня, в Нижнем Новгороде зафиксировано 143 инфицированных жителя города. Такая статистика повторяется ежедневно.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1071 человека, что на 18 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (966 заболевших, рост за сутки на 21), Ленинский (888, +18 человек), Сормовский (702, рост на 12 человек), Нижегородский (637, +8 заразившихся), Московский (509, на 18 заболевших больше), Советский (477, +2) и Приокский (375, +7 человек) районы.



После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (767 человек, за сутки на 16 заболевших больше), Дивеевский (412, ни оного заболевшего), Кулебакский (404 человека, +13 новых случаев), Борский (373 заболевших, рост на 11 случаев), Богородский (347, плюс 7 заболевших), Кстовский (346, на 13 заболевших больше), а также Дзержинск (324, рост на 17 случаев), Семеновский (264, рост на 10 случаев) и Починковский (183, еще 3 заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в 19 муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, что по данным на 5 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек, причем 330 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".