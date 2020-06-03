Последние новости рубрики Общество
05 июня 2020 14:43  [95] Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек
05 июня 2020 14:17  [89] Ремонт дорог начался в 37 районах Нижегородской области
05 июня 2020 13:56  [173] SPAR на ул.Кораблестроителей продавал просроченные продукты
05 июня 2020 12:35  [145] "Оскорбление ветерана, который защищал нашу страну - это уже за гранью", - Валерий Бирюков
05 июня 2020 11:53  [335] Грозы надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
05 июня 2020 11:50  [150] Насыщенный вкус и низкая калорийность. Как выбрать черешню?
05 июня 2020 11:35  [512] Нижегородские власти в преддверии летней жары рассказали о фейках про коронавирус
05 июня 2020 11:23  [115] "Ростелеком": 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
05 июня 2020 11:13  [684] Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом
05 июня 2020 10:48  [136] Нижегородцы в ночь с 5 на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны
Общество

Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек

05 июня 2020 14:43  [95] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число инфицированных коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает увеличиваться с каждым днем.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 5 июня в городе зарегистрировано 5 625 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 104 инфицированных больше.

Вчера – 4 июня, в городе был зарегистрирован 5 521 человек с коронавирусной инфекцией, и это на 196 человек больше, чем день назад - 3 июня. Днем ранее – 2 июня, в Нижнем Новгороде зафиксировано 143 инфицированных жителя города. Такая статистика повторяется ежедневно.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1071 человека, что на 18 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (966 заболевших, рост за сутки на 21), Ленинский (888, +18 человек), Сормовский (702, рост на 12 человек), Нижегородский (637, +8 заразившихся), Московский (509, на 18 заболевших больше), Советский (477, +2) и Приокский (375, +7 человек) районы.


После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (767 человек, за сутки на 16 заболевших больше), Дивеевский (412, ни оного заболевшего), Кулебакский (404 человека, +13 новых случаев), Борский (373 заболевших, рост на 11 случаев), Богородский (347, плюс 7 заболевших), Кстовский (346, на 13 заболевших больше), а также Дзержинск (324, рост на 17 случаев), Семеновский (264, рост на 10 случаев) и Починковский (183, еще 3 заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в 19 муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, что по данным на 5 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек, причем 330 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph