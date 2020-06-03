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Общество

Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом

05 июня 2020 11:13  [136] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 330 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 499 человек. Вчера в регионе COVID-19 был зарегистрирован у 11 169 нижегородцев.

По данным на 5 июня, 4 637 жителей региона, то есть 40,3% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,3 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 6,3 тысячи находятся под наблюдением медиков.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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