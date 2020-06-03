Проект коммуникаций для Нижневолжской набережной отправили на доработку Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов (НТО) на Нижневолжской набережной отправили на доработку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Речь идет о строительстве сетей электроснабжения объектов инфраструктуры. Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.

Согласно информации, подрядная организация ООО "Промсвет" предоставила проект в администрацию Нижегородского района в положенные сроки. Однако, по результатам его рассмотрения, были выявлены "небольшие технические замечания", которые направлены подрядчику на доработку.

До 15 июня подрядная организация должна предоставить исправленный проект.

После этого администрация района направит запрос в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода на выделение финансирования.

Администрация Нижнего Новгорода приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной осенью 2019 года. Проблема отсутствия сетей электроснабжения поднималась на встрече экс-главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями.

СПРАВКА:

На Нижневолжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).