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Общество

Движение транспорта изменится по ул. Памирской из-за ремонта теплосетей

05 июня 2020 16:59  [85] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта изменится по ул. Памирской из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 20:00 5 июня до утра 8 июня в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях по улице Памирской между домами №6 и №11Л будет временно изменен путь следования маршрутов А-20, А-64, Т-13, Т-86.

Так, движение автобусов будет организовано по улице Баумана, улице Композиторской, улице Глеба Успенского в обоих направлениях.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта будет ограничено в течение лета на нескольких нижегородских улицах из-за ремонтных работ "Теплоэнерго".

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