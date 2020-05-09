Движение транспорта на участке ул. Памирской будет запрещено из-за ремонта теплосетей Общество

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Движение транспорта на участке дороги по ул. Памирской в Ленинском районе Нижнего Новгорода будет временно прекращено в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации.

Ограничения будут действовать с вечера 5 июня до утра 8 июня на участке между домами №6 и №11Л по ул. Памирской.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта будет ограничено в течение лета на нескольких нижегородских улицах из-за ремонтных работ "Теплоэнерго".