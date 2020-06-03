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Общество

Срок открытия нижегородского аквапарка на пр.Гагарина изменился

07 июня 2020 09:46  [519] Общество

Фото: с сайта будущего аквапарка

Срок открытия нижегородского комплекса с аквапарком на пр.Гагарина изменился. Об этом сообщает ООО "Акватория развлечений".

По информации инвестора, многие подрядные организации ООО "Акватория развлечений" не осуществляли деятельность в период режима повышенной готовности, поставки оборудования были временно заморожены вследствие необходимости пересечения границы РФ при доставке товара. В связи с этим, сроки работ перенесли.

Разрешение на строительство аквапарка было выдано на срок до 30 августа 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, срок продлен до 30 августа 2021 года. Речь идет о постановлении от 3 апреля 2020 года издало №440, в соответствии с которым на один год продлевается срок действия разрешений на строительство, истекающий после дня вступления в силу указанного постановления.

Однако ООО "Акватория развлечений" считает возможным ввести объект в эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Себестоимость строительства осталась на прежнем уровне, отметил инвестор.

Часть крупных арендаторов, таких как гипермаркет, парфюмерия, фудкорт оставили свои намерения в силе. Арендаторы зоны развлечений взяли время до июля с целью определения общей стратегии развития.

Напомним, ранее был увеличен объем инвестиций в строительство. Они составили 5 млрд рублей (ранее было 4 млрд рублей) и ориентировочный срок был сентябрь 2020 года.

Кроме того, изначально ООО "Акватория развлечений" планировало открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом в IV квартале 2019 года.

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