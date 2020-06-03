"Клевета и оскорбление ветерана войны - это просто позор!", - Александр Шевченко Общество

Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, заслуженный ветеран Нижегородской области, ветеран погранвойск Александр Николаевич Шевченко прокомментировал поступок Алексея Навального, который в соцсетях назвал одного из ветеранов Великой Отечественной войны "предателем":

"То, что сказал Навальный, - это клевета на всех ветеранов. Это просто позор!!! Такие высказывания совершенно недопустимы! Ветераны в трагический для Родины момент её защитили, рискуя жизнью и проявив настоящий героизм. А труженики тыла делали всё возможное, чтобы обеспечить нужды фронта: уже в 1943 году наша армия имела всё необходимое", - сказал Александр Шевченко.

"Только благодаря стойкости и мужеству наших героев страна существует сегодня, и каждый ветеран достоин почестей и уважения, достоин самого лучшего! А клевета и оскорбление ветерана войны - это ненормальное явление, недостойный поступок! Такие оскорбительные слова в адрес ветеранов, которые высказал Навальный, могут произносить только злые, недалёкие, невоспитанные люди, не знающие историю", - считает ветеран погранвойск.

"Победа 1945 года достигнута ценой миллионов жизней, и надо гордиться этой Победой и теми, кто её отвоевал. Гордиться нужно всем нам, жителям великой страны, в том числе и этому блогеру. Ветераны войны заслуживают только огромного уважения и благодарности от ныне живущих", - подытожил Александр Шевченко.