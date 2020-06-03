Движение транспорта будет ограничено вдоль Минина и Гребного канала с 9 июня Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено вдоль пл.Минина и прилегающим улицам, в также вдоль набережной Гребного канала, начиная с 9 июня этого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время военнослужащие нижегородского территориального гарнизона готовятся к участию в совместных тренировках. Из мест постоянного базирования идет перевозка военной техники.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона сообщали, что окончательное решение о проведении военного парада в Нижнем Новгороде будет принято за неделю до даты проведения, но подготовка начнется уже сейчас. Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня и объявил этот день нерабочим.

С учетом сжатых сроков командованием Западного военного округа совместно с правительством Нижегородской области принято решение о начале подготовки к военному параду.

Таким образом, 9, 11 и 15 июня с 10:00 до 14:00 временно перекроют движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печеры) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Временно будет прекращено и движение автобуса маршрута А-5.

Кроме того, 17 июня и 18 июня с 19:45 до 23:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 временно перекроют движение транспорта по пл.Минина (на участке от памятника Чкалову до ул.Б.Покровской), ул.Ульянова, ул. Варварской, ул.Минина, ул.Алексеевской (на участках от пл.Минина до ул.Пискунова), Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, ул.Верхневолжской набережной (на участке от пл.Минина до пл. Сенной), по Зеленском съезду, а также движение вдоль набережной Гребного канала (на участке от Георгиевского съезда до дома № 110А по ул.Слобода Печеры) с организацией объезда по прилегающим улицам.

Традиционно, на время репетиций будет запрещена и парковка транспорта на вышеуказанных участках.