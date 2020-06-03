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Политика

Экс-сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов назначен и.о. главы Советского района

08 июня 2020 14:09  [77] Политика
Сергей Колотов

Сергей Колотов

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бывший сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов назначен исполняющим обязанности главы администрации Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил Сергея Колотова коллективу районной администрации сегодня – 8 июня.

До своего нового назначения Сергей Колотов трудился в АО "Нижегородский водоканал". На какой должности – в мэрии не уточнили. До марта 2018 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, отвечая за сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

"Сергей Васильевич обладает необходимым опытом и компетенциями для эффективного управления районом. Наибольшее число обращений жителей города традиционно связано с работой жилищно-коммунального комплекса. ЖКХ - это как раз специализация Сергея Колотова", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что бывший глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул эту должность 1 июня. Исполняющим обязанности главы района назначили первого заместителя руководителя районной администрации Максима Рысина.

Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.

В конце мая в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно. Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.

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