Восстановление спортплощадки завершается на ул.Гоголя в Нижнем Новгороде, - пресс-служба ЗС НО Общество

Восстановление спортплощадки завершается на ул.Гоголя в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, 8 июня депутат регионального парламента Галина Клочкова провела комиссионный осмотр данной площадки.

Несколько месяцев назад во время личного приема к парламентарию обратились жители Нижегородского района. Они рассказали, что во дворе их дома есть хоккейная коробка, которая была установлена более десяти лет назад. Сейчас она требует ремонта. При этом жители пояснили, что площадка очень нужна детям и подросткам для занятий спортом, поскольку вблизи спортивных объектов нет.

Галина Клочкова, а также депутаты Законодательного собрания Владислав Атмахов и Андрей Тайг, представители администрации Нижегородского района взяли вопрос по восстановлению площадки на личный контроль. Был определен подрядчик, который 20 мая уже приступил к восстановлению объекта. Там уже установлено напольное покрытие из резиновой крошки, восстановлены и покрашены недостающие элементы бортового ограждения и баскетбольных колец. Кроме того, объект был дополнен футбольными воротами.

"Сегодня мы посмотрели, как идут работы на этом объекте. Все практически сделано, осталось доработать лишь отдельные моменты. Но уже сейчас видно, что получается хорошая универсальная спортивная площадка. Изначально этот объект восстанавливался для местных жителей, для людей, которые любят спорт. Но сейчас мы понимаем, что эта спортивная площадка - помощь для школ. Кстати, их здесь вблизи несколько. Если сейчас смотреть на требования Роспотребнадзора, то такие площадки будут нужнее, чем спортивные залы. Очень хочется, чтобы в будущем этот объект использовался бережно, с заботой и прослужил долго", - рассказала Галина Клочкова.