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Общество

Россия открывает границы для выезда за рубеж

08 июня 2020 15:47  [46] Общество

Россия открывает границы для выезда за рубеж. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ 8 июня 2020 года.

Он пояснил, что подписано распоряжение, которое дает возможность россиянам выехать из страны в определенных жизненных ситуациях, а именно, если им необходимо позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также отправиться туда на работу или учебу.

Выезд также предусмотрен для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Послабление касается и иностранных граждан, вынужденных приехать в Россию по следующим причинам: пройти лечение в российских медицинских организациях, или однократно посетить близких родственников, опекунов или попечителей, которые нуждаются в уходе.

Напомним, что Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России 27 марта. "С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - говорилось в постановлении.

Нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

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