Сев основных сельхозкультур завершился в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские аграрии завершили сев основных сельхозкультур. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В этом году посевная проходила в очень непростых погодных условиях. Несмотря на то, что ранняя весна позволила приступить к полевым работам раньше запланированного срока, низкие температуры и обильные осадки сдерживали темпы. Невзирая на все сложности, основной сев в области завершен", - сказал глава региона.

Нижегородский агропромышленный комплекс планирует в 2020 году произвести более 1,3 млн тонн зерна, 403,1 тысяч тонн картофеля; 39,1 тысяч тонн овощей открытого грунта; 56,2 тысяч тонн масличных культур, в том числе без учета рапса и сои – 32,9 тысяч тонн; 2,69 тысяч тон льно- и пеньковолокна.

В настоящее время сев зерновых культур проведен на площади 393,7 тысяч га, сахарной свеклы - на 11,2 тысяч га; картофель посажен на площади 13,6 тысяч га, овощи - на 800 га.

Как сообщил Глеб Никитин, на развитие предприятий АПК Нижегородской области в 2020 году планируется направить более 4 млрд рублей средств господдержки. В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,6 млрд рублей, средства направлены в том числе на проведение полевых работ - покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, запасных частей, сельхозтехники.

"Перед правительством региона поставлена задача своевременно доводить средства поддержки непосредственным получателям. Это позволяет аграриям более уверенно планировать развитие своих производств", - добавил Глеб Никитин.

Напомним также, что региональные предприятия АПК в 2020 году привлекли 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем годом ранее. Льготные кредиты выделялись в рамках федеральной госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".