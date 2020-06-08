Председатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к голосованию за Конституцию Политика

Фото: С сайта minust.cap.ru

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская рассказала, как в регионе идет подготовка к общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию РФ.

Голосование назначено на 1 июля 2020 года. Напомним, что ЦИК РФ разрешила Нижегородской области провести онлайн-голосование за изменения в Конституцию. Но избирательные участки для голосования также будут созданы.

"В период сложной эпидемиологической обстановки все силы системы избирательных комиссий в первую очередь направлены на обеспечение безопасности избирателей. В Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков", - рассказала Маргарита Красилевская.

"На каждом из участков будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок будут бесконтактно измерять температуру тела. Участки будут обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки и ручки", - продолжила она.

"Мы уверены, что общероссийское голосование на территории региона пройдет абсолютно безопасно и в полном соответствии с российским законодательством", - отметила Маргарита Красилевская.

Члены комиссий и наблюдатели будут контролировать число голосующих на участке - оно не должно превышать 8-12 человек в час.

На территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования.

До дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- голосование вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- голосование вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование по месту нахождения ("Мобильный избиратель"),

- голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).

Граждане, имеющие подтвержденную запись на портале Госуслуг, смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно. Прием заявлений на участие электронном голосовании начался 5 июня 2020 года и продлится до 14:00 часов 21 июня 2020 года.

Гражданин, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

Решение о проведении дистанционного голосования ЦИК РФ одобрил лишь в двух субъектах РФ - Москве и Нижегородской области.

"Мне хочется поблагодарить Центральную избирательную комиссии России за доверие, оказанное Нижегородской области. Это подтверждает лидирующие позиции региона в области цифрового развития. Конечно, мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления. Дистанционное голосование - сервис, который позволяет человеку проголосовать из дома, если он этого захочет. В ситуации с пандемией такая возможность особенно актуальна. И я считаю, что за такими форматами голосования - будущее. Сейчас для нас важно будет выстроить взаимодействие с федеральными цифровыми платформами. С нашей стороны все технические решения и базы готовы к синхронизации. Вместе с тем, мы уже ведем активную подготовку к организации очного голосования. Все участки будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты. Надеюсь, что нижегородцы проявят активную гражданскую позицию", - сказал глава региона Глеб Никитин.