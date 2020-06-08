Началась работа по подготовке к возведению первого блока I очереди нижегородского "Дома правительства" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области выбрало подрядчика, который займется разработкой проектной документации стадии "П" по строительству первого блока I очереди "Дома правительства". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В результате электронного конкурса победителем стало ООО "Комплексстрой". Оно предложило стоимость в 5,67 млн рублей. Начальная цена контракта была заявлена в 5,75 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета на 2020 год в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы.

Подрядчик должен разработать проектную документацию в течение трех месяцев с момента подписания контракта, включая сроки прохождения государственной экспертизы и проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (приблизительно до сентября).

За основу нужно взять проектную документацию стадии "Р", которую в 2008 году разработало ООО НПП "Архитектоника".

Строение планируется четырехэтажным, площадью 1,7 тысяч кв.м. Общая площадь первого блока – примерно 7,8 тысяч кв.м. В техническом задании также учитывается подземная автостоянка на 17 автомобилей.

Напомним, в 2019-2020 году велось строительство второго блока "Дома правительства" Нижегородской области.

Данный проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. В 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Позднее, в 2013 году, было выделено около 97 млн рублей.

Строительство в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. "Заселение" дома началось в 2018 году.

Как сообщалось ранее, Дом правительства должен вместить 20 министерств, ведомств и управлений, что позволит сэкономить средства, затрачиваемые на аренду и содержание помещений для правительственных структур по всему городу.

На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

СПРАВКА:

ООО "Комплексстрой" (ИНН 5256090933) зарегистрировано 19 октября 2009 года в Нижнем Новгороде. Директор - Жариков Александр Александрович. Размер уставного капитала компании – 10,5 тысяч рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, также указано 12 дополнительных видов.