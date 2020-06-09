Павловский автобусный завод до конца года уходит на четырехдневку Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Входящий в структуру Группы ГАЗ Павловский автобусный завод (Павлово, Нижегородская область) до конца года переходит на сокращенный график работы. Об этом сообщает пресс-служба Группы ГАЗ.

В пресс-службе уточнили, что с 19 июня по 18 декабря Павловский автобусный завод переходит на 4-дневную рабочую неделю. Кроме того, с 22 июня по 5 июля производственные мощности завода будут приостановлены, поскольку в эти дни у сотрудников завода пройдет корпоративный отпуск, который ежегодно проводится в конце июля-начале августа.

Как поясняет пресс-служба, изменения в графике работы завода обусловлены падением спроса на пассажирский транспорт на фоне пандемии. В апреле и мае продажи завода сократились более чем на 40%, объем заказа на июнь упал уже на 60%.

"Если ситуация со спросом останется такой же тяжелой, компания будет вынуждена рассматривать дальнейшее сокращение графика работы ПАЗа, чтобы обеспечить работу предприятия в соответствии с упавшей загрузкой и избежать сокращений персонала", - поясняют в Группе ГАЗ.

Напомним, что аналогичная ситуация складывается и на Горьковском автомобильном заводе, который также до конца года будет работать по сокращенному графику – четыре дня в неделю.

"На ПАЗе катастрофическая ситуация с заказом. То же самое сейчас происходит и у поставщиков завода. Больше половины заказов ПАЗа обеспечивают частные транспортные перевозчики, у которых основная часть автопарка простаивает во время режима самоизоляции и даже после снятия ограничений в городах они не смогут быстро восстановить инвестиционную активность. Поэтому у нас сейчас вся надежда только на программу школьных автобусов, которая обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина по поддержке автопрома в кризис. Мы очень благодарны губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который инициировал на совещании "Единой России" вопрос о финансировании этой программы. Мы надеемся, что подготовку программы не задержат в правительстве РФ, мы в ней очень нуждаемся", - сказал председатель рабочих советов Группы ГАЗ Евгений Морозов.

Павловский автобусный завод (ПАЗ) – российский производитель малых и средних автобусов. В серийном производстве ПАЗа - более 100 модификаций переднемоторных автобусов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений, автобусы специального назначения.