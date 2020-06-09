Решение о переезде ФК "Тамбов" в Нижний Новгород пока не принято Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Решение о переезде футбольного клуба "Тамбов" в Нижний Новгород на постоянной основе находится на рассмотрении и пока не принято. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Ранее в соцсетях было размещено письмо генерального директора тамбовского клуба Ольги Коноваловой президенту ООО "Российский футбольный союз" Александру Дюкову. В нем руководитель ФК "Тамбов" просит рассмотреть возможность измененяи места нахождения клуба на Нижний Новгород с сохранением организационно-правовой формы. В случае положительного решения клуб готов сменить наименование.

Спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков сообщил агентству ТАСС, что клуб переедет в Нижний Новгород в том случае, если не сможет пройти лицензирование для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

Сейчас тамбовский футбольный клуб уже проводит домашние матчи на стадионе "Нижний Новгород". Тамбовская футбольная арена в настоящее время реконструируется, поэтому у команды нет постоянного места проведения игр. Стадион не соответствует регламенту РПЛ. Из-за этого ФК "Тамбов" ранее играл в Саранске на стадионе "Мордовия — Арена", но его аренда показалась руководству клуба слишком дорогой.

В случае переезда ФК "Тамбов" в столицу Приволжья, ФК "Нижний Новгород" может переехать в Тамбов. Такой вариант также рассматривается руководством клубов.

Напомним, что в 2017 году в нижегородском футболе произошли значительные изменения. В феврале нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом. В июне того же года нижегородский ФК "Олимпиец" вернулся к историческому названию – "Нижний Новгород". Сейчас домашней ареной команды является стадион "Нижний Новгород", построенный к ЧМ-2018.

Отметим, что ФК "Тамбов" играет в Российской премьер-лиге, а ФК "Нижний Новгород" в Футбольной национальной лиге.