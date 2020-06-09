Три района Нижнего Новгорода зарегистрировали по 1 тысяче заболевших COVID-19 Общество

Показатель в около 1 тысячу инфицированных коронавирусом жителей фиксируется в трех районах Нижнего Новгорода по данным на 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском районе. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1 207 человек, что на 40 человек больше, чем накануне.

Далее по числу заболевших следуют Канавинский район, где зарегистрировано 1 094 заболевших (рост за сутки на 13 человек). В Ленинском районе число заболевших приближается к тысяче: сегодня коронавирус там подтвержден у 980 человек, что на 18 больше, чем днем ранее.

В перечень районов, с меньшим уровнем заболеваемости входят: Сормовский (775, рост на 14 человек), Нижегородский (684, +9 заразившихся), Московский (575, на 13 заболевших больше), Советский (571, +13), и Приокский (408, +7 человек).

Стоит отметить, что Автозводский район демонстрирует наибольшую ежедневную динамику по заболеваемости. Вчера в районе было подтверждено 25 новых случаев COVID-19, тогда как сегодня их уже 40.



Напомним, что по данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, причем 292 новых случая заболевания зафиксировано за прошедшие сутки.