Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Динамика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Нижнем Новгороде продолжает оставаться в регионе самой высокой.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 9 июня в городе зарегистрировано 6 167 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 147 инфицированных больше. Вчера в городе наблюдалась аналогичная динамика – зарегистрировано 149 заболевших.

Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1167 человек, что на 25 человек больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1081 заболевших, рост за сутки на 19), Ленинский (962, +16 человек), Сормовский (761, рост на 18 человек), Нижегородский (675, +19 заразившихся), Московский (562, на 24 заболевших больше), Советский (558, +18), и Приокский (401, +8 человек) районы.

По данным на 9 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 12 734 человека, из них почти половина (6 167) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (782 человек, за сутки на одного заболевшего больше), Дзержинск (497, рост на 30 случаев), Дивеевский (416, ни одного заболевшего), Кулебакский (413 человека, ни одного заболевшего), Борский (406 заболевших, 25 новых случаев), Кстовский (404, на 2 заболевших больше), Богородский (366, ни одного заболевшего), Семеновский (315, на 15 заболевших больше) и Сергачский (206, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 36 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе при отсутствии самодисципины, и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".