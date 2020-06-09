Нижегородское правительство рассказало о новых заболевших COVID-19 Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 304 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зафиксировано 292 новых случая заболевания. По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек.

При этом темпы прироста выздоровевших в регионе выше, чем темпы прироста заболевших. Сегодня 6 026 жителей региона, то есть 46,2% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки регион находится на четвертом месте в России.

"Мы проводим серьезную работу по маршрутизации пациентов. Нижегородские медики показывают очень высокие результаты в борьбе с новой угрозой, но вместе с тем важно восстанавливать объемы оказания плановой помощи. Хороший медицинский резерв позволяет нам проводить качественное планирование процесса стабилизации ситуации в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Сейчас около 4,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.

"Помимо сохранения масочного режима, напоминаю о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Сейчас, с наступлением жаркой погоды, хочется больше времени проводить на улице. Специалисты подтверждают, что шансов заразиться вирусом на открытом воздухе меньше, чем в помещениях. Но когда люди находятся рядом и без масок, риск значительно возрастает", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора предупреждал жителей региона, что существует недостоверная информация о влиянии солнца на распространение инфекций и рассказал о фейках про коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рассказывала о рекомендациях ведомства по использованию медицинских масок на пляже во время пандемии коронавируса.

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также высказывал свое мнение о необходимости использовать медицинскую маску в летнее время, и объяснял, как солнце влияет на коронавирусную инфекцию.

Ранее Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".