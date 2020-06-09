Как правильно выбрать ковер в офис?

Подход к оформлению дизайна интерьера коммерческих помещений имеет свои особенности. Современные ковры для офиса тоже подбирают с учетом некоторых особенностей, следуя определенным рекомендациям.

Как выбрать ковер в офис?

Характерной особенностью коммерческих помещений является высокая проходимость. Это актуально даже для тех компаний, где нет большого наплыва посетителей. Сотрудники ходят по ворсу в обуви, что оказывает весомую нагрузку.

Чтобы правильно подобрать ковер в офис, необходимо определиться с несколькими моментами:

Материал. Оптимальным выбором станет смесовой и синтетический ворс. Исключением является приемная и кабинет руководителя. Если это респектабельная и крупная компания с большим капиталом, предпочтение отдается дорогой натуральной шерсти, а шелк могут позволить себе только те, кто готов менять подобное изделие чуть ли не каждые полтора-два года.

Дизайн. В общих помещениях для сотрудников рекомендуется выбирать немаркие модели с минималистическим рисунком. В кабинет и приемную приобретают либо классическую, либо яркую модель в стиль модерн, если фирма, к примеру, занимается рекламой или пиаром.

Ворс. Оптимальным вариантом является средняя высота. Обеспечить надлежащий уход за длинношерстным покрытием затруднительно. Оно будет пачкаться даже в течение дня, что плохо отразится на общем облике и комфорте как клиентов, так и работников.

Нельзя забывать о надежной фиксации. Она обеспечивается посредством специальной антискользящей подложки, которая может выпускаться в виде ленты, уголков, закрепляется с обратной стороны, увеличивая степень сцепления пола и изделия. Полотна можно сажать на клей или небольшие гвозди, но в исключительных случаях.

Где именно укладывают ковер в офис?

Застилать полы абсолютно везде нет никакой необходимости. Это многократно затруднит уборку коммерческого помещения и в большинстве случаев становится перебором даже в визуальном восприятии. Чтобы создать комфортную обстановку, напольное покрытие приобретают для следующих зон:

кабинеты;

приемная;

бухгалтерия;

комната отдыха;

отдел с сотрудниками.

Размеры подбирают в зависимости от площади помещения. Большие модели приобретают только в кабинеты. В остальные помещения лучше выбирать изделия средних размеров, которые легко снимать для химчистки или замены на новые без необходимости двигать мебель.

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