Почти 20 тысяч рыб спасли из сетей нижегородских браконьеров Общество

Семнадцать тысяч особей рыбы на нересте спасли из браконьерских сетей в Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Эта рыба сможет дать потомство.

"С начала проведения операции "Курс на нерест" водоемы очищены от браконьерских сетей общей протяженностью 503 км. Для сравнения: за весь 2019 год было ликвидировано 361 км браконьерских сетей", - рассказал Николай Бондаренко.

За это время выявлено 375 нарушений правил рыболовства, возбуждено 62 уголовных дела, изъято 45 лодок.

Николай Бондаренко также отметил, что с 11 июня на Чебоксарском водохранилище с притоками и на Оке сняты ограничения на рыбалку, которые действовали в регионе с целью сохранения рыбных запасов. На акватории Горьковского водохранилища с притоками и на реке Ветлуга ограничения продлятся до 15 июня.

Напомним, что нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров общей протяженностью более 20 км.

Ранее сообщалось, что подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области.