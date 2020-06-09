Начался прием переболевших коронавирусом доноров в Нижегородской области

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Прием доноров, переболевших коронавирусом, стартовал в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения ГБУЗ "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".
"Донорами для заготовки плазмы выступили 4 человек, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и в чьей крови антитела к вирусу содержатся в достаточной пропорции. Желающих принять участие в сдаче плазмы гораздо больше. Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства: человек выздоровел не менее, чем за месяц до донорства", - добавил Глеб Никитин.
"Нижегородские медики на данный момент следят за практикой переливания антикоронавирусной плазмы в других регионах страны и за рубежом. Это экспериментальная методика, которая нуждается в тщательном изучении. В любом случае, при необходимости у нас уже будет готов необходимый запас. Эту работу мы продолжим", - добавил Глеб Никитин.
Напомним, что сегодня, 10 июня, Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции #МыВместе и сам стал донором крови.
По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, из них 46,2% проживают в Нижнем Новгороде.
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