Начался прием переболевших коронавирусом доноров в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Прием доноров, переболевших коронавирусом, стартовал в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения ГБУЗ "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".

"Донорами для заготовки плазмы выступили 4 человек, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и в чьей крови антитела к вирусу содержатся в достаточной пропорции. Желающих принять участие в сдаче плазмы гораздо больше. Наши специалисты осуществляют достаточно строгий отбор. Например, одно из условий донорства: человек выздоровел не менее, чем за месяц до донорства", - добавил Глеб Никитин.

"Нижегородские медики на данный момент следят за практикой переливания антикоронавирусной плазмы в других регионах страны и за рубежом. Это экспериментальная методика, которая нуждается в тщательном изучении. В любом случае, при необходимости у нас уже будет готов необходимый запас. Эту работу мы продолжим", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что сегодня, 10 июня, Глеб Никитин принял участие во всероссийской акции #МыВместе и сам стал донором крови.

По данным на 10 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 13 038 человек, из них 46,2% проживают в Нижнем Новгороде.