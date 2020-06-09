Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь Дня России Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь празднования Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Очень много ярких и трогательных онлайн-акций прошло в День Победы. К ним присоединились тысячи нижегородцев. Интернет позволил соединить воспоминания и гордость многих людей. Это помогает сохранять историческую память и придать событиям прошлых лет личное измерение", - отметил Глеб Никитин.

"В День России проводится также немало интересных онлайн-акций, принять участие в которых можно всей семьей. Среди них - онлайн-флешмобы "Русские рифмы", "Окна России", "Флаги России", "За семью, за Родину, за Россию". К этим акциям уже присоединились не только жители всех регионов России, но и наши соотечественники за рубежом", – отметил Глеб Никитин.

На официальных страницах министерства культуры Нижегородской области в социальных сетях 12 июня с 10:00 до 21:00 будут публиковаться исторические онлайн-проекты, сетевые акции, фильмы о России, трансляции концертов и световых шоу.

К Дню России нижегородские деятели культуры, ученые, политики, дизайнеры и музыканты на фоне городских символов прочли свои любимые произведения русских поэтов, присоединившись к челленджу "Русские рифмы". Популярные музыканты устроили концерт в березовой роще парка Швейцария в рамках федеральной акции "Дом там, где береза". Региональные фольклорные коллективы, многодетные семьи, а также волонтеры, полицейские и врачи, которые работают на передовой борьбы с пандемией, поддержали акцию "За семью, за Родину, за Россию" и спели национальный гимн. Известные медиаперсоны, деятели культуры и рестораторы Нижнего Новгорода поделились рецептами традиционных блюд в рамках онлайн-марафона "Кухни России".

Записи этих мероприятий можно будет посмотреть 12 июня на официальных ресурсах регионального министерства культуры. Кроме того, зрителей ждут проекты от Нижегородской ярмарки, Историко-архитектурного музея-заповедника, Театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, детской библиотеки им. Т.А. Мавриной и Нижегородского театра кукол.

(0+)