Последние новости рубрики Культура и отдых
11 июня 2020 11:00  [15] Абонентам "Ростелекома" доступны новые возможности в опции "Игры Wargaming"
11 июня 2020 10:18  [72] Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь Дня России
10 июня 2020 13:58  [225] Известные нижегородцы присоединились к акции "Кухни России"
09 июня 2020 16:25  [877] Инна Ванькина: "Театру нужен новый подход"
08 июня 2020 12:22  [479] Концерт Чайковского в исполнении Сергея Крылова прозвучит в виртуальном концертном зале нижегородской филармонии
06 июня 2020 23:54  [507] Россияне получат ваучеры вместо билетов на концерты, которые отменили во время ЧС
06 июня 2020 14:58  [1714] Нижегородские художники присоединились к проекту "Ожившие картины на карантине"
05 июня 2020 15:30  [280] Маска-челлендж появилась в соцсетях ко дню рождения Александра Пушкина
05 июня 2020 13:46  [429] Скульптуру синей пантеры установили у нижегородского концертного зала "Юпитер"
03 июня 2020 16:46  [356] Wink представляет "самоизоляционные" рейтинги за апрель и май
Культура и отдых

Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь Дня России

11 июня 2020 10:18  [72] Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям в честь празднования Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Очень много ярких и трогательных онлайн-акций прошло в День Победы. К ним присоединились тысячи нижегородцев. Интернет позволил соединить воспоминания и гордость многих людей. Это помогает сохранять историческую память и придать событиям прошлых лет личное измерение", - отметил Глеб Никитин.

"В День России проводится также немало интересных онлайн-акций, принять участие в которых можно всей семьей. Среди них - онлайн-флешмобы "Русские рифмы", "Окна России", "Флаги России", "За семью, за Родину, за Россию". К этим акциям уже присоединились не только жители всех регионов России, но и наши соотечественники за рубежом", – отметил Глеб Никитин.

На официальных страницах министерства культуры Нижегородской области в социальных сетях 12 июня с 10:00 до 21:00 будут публиковаться исторические онлайн-проекты, сетевые акции, фильмы о России, трансляции концертов и световых шоу.

К Дню России нижегородские деятели культуры, ученые, политики, дизайнеры и музыканты на фоне городских символов прочли свои любимые произведения русских поэтов, присоединившись к челленджу "Русские рифмы". Популярные музыканты устроили концерт в березовой роще парка Швейцария в рамках федеральной акции "Дом там, где береза". Региональные фольклорные коллективы, многодетные семьи, а также волонтеры, полицейские и врачи, которые работают на передовой борьбы с пандемией, поддержали акцию "За семью, за Родину, за Россию" и спели национальный гимн. Известные медиаперсоны, деятели культуры и рестораторы Нижнего Новгорода поделились рецептами традиционных блюд в рамках онлайн-марафона "Кухни России".

Записи этих мероприятий можно будет посмотреть 12 июня на официальных ресурсах регионального министерства культуры. Кроме того, зрителей ждут проекты от Нижегородской ярмарки, Историко-архитектурного музея-заповедника, Театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, детской библиотеки им. Т.А. Мавриной и Нижегородского театра кукол.

(0+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph