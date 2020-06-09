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Общество

Нижегородские спасатели рассказали о пойманном еноте

11 июня 2020 11:25  [97] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородские спасатели рассказали о том, как пришли на выручку еноту.

Напомним, что для спасения енота была организована целая операция. Оказалось, что любимец по имени Лимончик сбежал во время прогулки со своей 13-летней хозяйкой по микрорайону Мещерское озеро. Он погнался за птицами, и девочка не смогла его удержать.

Как рассказал старший смены аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода, спасатель 1 класса Александр Гуцол днем 10 июня местные жители сообщили о еноте. По их словам, перепуганный енот сидел на дереве, а вороны, завидев незваного гостя, так и норовили на него напасть. В операции приняли участие 4 сотрудника.

"Поймать животное нам удалось не сразу. Енот прыгал с ветки на ветку и никак не желал спускаться вниз. Через некоторое время он спустился на лестницу, которую мы приставили к дереву, и по ней спрыгнул. Но и здесь задача не стала проще: он неоднократно пытался залезть на другие деревья, однако мы все же его поймали! Поскольку оставлять животное на улице было нельзя, мы с ребятами решили забрать его на передержку – в АСО города. Он и там всех повеселил: спрятался так, что мы долго не могли его найти", - рассказал о нестандартной истории спасения Александр Гуцол.

Животное не пострадало. Енот ожидает свою хозяйку, которая в ближайшее время приедет и заберет его.

 

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