Действие льготных проездных возобновилось в Нижегородской области Общество

Действие всех льготных проездных возобновилось в Нижегородской области 11 июня 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Для оплаты проезда необходимо сначала продлить срок действия неиспользованных в марте или апреле проездных билетов или приобрести новые.

"Изначально мы планировали разблокировать льготные проездные после снятия режима повышенной готовности. Но понимая, что все больше людей сейчас будет выходить на работу, многие уедут на дачи, решили раньше возобновить их действие", - рассказал Глеб Никитин.

Пролонгировать электронные льготные безлимитные проездные, а также месячные проездные студентов и школьников нижегородцы могут, приложив транспортную карту, на которую был записан проездной, либо к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После этого пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного и билет.

Для продления срока действия электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок пассажирам необходимо приложить свою транспортную карту к устройству проверки баланса "Ситикард" на любой станции нижегородского метро или в МФЦ Нижнего Новгорода. Также доступно продление срока действия таких проездных при помощи мобильного телефона на платформе Аndroid с функцией NFC и установленным приложением "Ситикард". Если нет возможности продлить льготный проездной указанными способами, пользователь может обратиться в пункт обслуживания оператора.

Аналогичным образом продляются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на Нижегородской канатной дороге.

"Напомню, что мы приняли решение о бессрочном действии проездных на 20 и 40 поездок. Неиспользованные поездки теперь не "сгорают", как раньше, по истечении трех месяцев, а действуют неограниченное время", - добавил Глеб Никитин.

Сегодня он также принял ряд послаблений, внеся изменения в Указ "О режиме повышенной готовности".

В частности, нижегородцам теперь не нужно регистрировать QR-коды для того, что бы выйти из дома.

Также жителям региона теперь разрешается посещать пляжи, парки и скверы.

Глеб Никитин сказал, что это не является вторым этапом снятия ограничений, но в регионе стабилизировалось количество новых случаев заражения коронавирусом и сейчас коэффициент распространения заболевания - меньше единицы.