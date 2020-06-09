Новый корпус нижегородской больницы №23 планируется открыть в конце июня Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по завершению строительства нового корпуса инфекционной больницы №23 Автозаводского района. На объекте практически завершены общестроительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 июня 2020 года.

"Как и планировали, основные работы завершили к Дню России. Здание обрело свой финальный облик. Подведены все коммуникации, проложены сети. Работы ведутся круглосуточно. Идет обустройство внутреннего пространства. Все необходимое оборудование закуплено. При строительстве соблюдается все нормы безопасности к объектам такого класса. Планируем, что до конца месяца здание сможет принять первых пациентов", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как рассказал Глеб Никитин, в новом корпусе больницы будет развернуто более 200 коек – современных, с кислородной поддержкой, часть из них - реанимационные. Оснащение госпиталя даст врачам дополнительную возможность проводить всестороннюю диагностику и лечение пациентов. Все оборудование в отделении будет цифровым.

"Сегодня с руководством минздрава и главным врачом обсудили маршрутизацию пациентов и подготовку персонала. Ввод корпуса в эксплуатацию даст возможностью кардинальным образом перестроить работу системы инфекционной медицинской помощи. Считаю, что это станет отличным дополнением к тем мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта "Здравоохранение". Президент России Владимир Путин сейчас особое внимание уделяет именно этому направлению. Напомню, что 1 июля пройдет голосование за поправки в Конституцию. В тексте закона есть очень важные слова, о том, что медицинская помощь должна быть доступной и качественной. Мы все знаем, что до начала пандемии многие люди с настороженностью относились к инфекционным больницам. С помощью этого проекта рассчитываем изменить этот стереотип как у пациентов, так и у самих медиков", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 9 мая этого года Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя.

Ранее сообщалось, что открыть новый корпус больницы планировалось в июне этого года.