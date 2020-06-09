"Электронное голосование – это удобно, своевременно и демократично", - Александр Щелоков Политика

Мэр города Арзамас Александр Щелоков прокомментировал предлагаемые поправки в Конституцию. Голосование пройдет 1 июля 2020 года.

По решению ЦИК РФ в двух субъектах – Москве и Нижегородской области, голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате с 25 по 30 июня.

Заявление для участия в электронном голосовании можно подать через портал государственных услуг с 5 июня до 14:00 21 июня. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

"Возможность электронного голосования за поправки в Конституцию России, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, - это логичное поступательное развитие избирательной системы в нашем государстве в целом. В обществе очень разные настроения, возможности, требования, и дистанционное голосование - это ответ на существующий запрос удобства отношений власти и гражданина", - подчеркнул он.



"Я убежден: сочетание электронного и традиционного – очного – голосования - это и есть отражение прав и свобод, о которых так часто рассуждают люди. Использование дистанционного голосования – это удобно для активных людей, своевременно, демократично", - резюмировал Александр Щелоков.