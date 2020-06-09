Всего 165: еще шесть нижегородцев скончались от коронавируса Общество

Еще шесть жителей Нижегородской области скончались от коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По данным на 13 июня число летальных случаев достигло 165.

"У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - сказал он.

Напомним, что власти рассказали о новых случаях заболевания. Общее число заболевших достигло 13 780 человек. При этом 6 669 жителей Нижегородской области, то есть 48,3% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,85.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".