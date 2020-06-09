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Общество

Коэффициент распространения COVID-19 в Нижегородской области снизился до 0,85

13 июня 2020 11:05  [138] Общество

По данным на 13 июня, 6 669 жителей Нижегородской области, то есть 48,3% от общего числа заболевших выздоровели от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,85. Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, не выходить из дома без особой необходимости. Каждому необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких", - отметил Глеб Никитин.

"Кроме того, на сегодня уменьшилось до 218 человек число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - добавил глава региона.

Он напомнил, что в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.

"Развернуто почти 5 600 коек в больницах для пациентов с COVID-19. Это в 2,5 раза превышает норматив, изначально установленный на федеральном уровне. У нас достаточно и коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ", - сказал Глеб Никитин.

На настоящий момент общее число заболевших достигло 13 780 человек. Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 3 тысяч пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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