"Ситикард" объяснил огромные очереди в офисах компании 15 июня Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Роман Низовцев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ситикард" объяснил огромные очереди в офисах компании 15 июня. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе компании, нижегородцы массово отправились продлевать транспортные карты.

Фотографии с толпами людей у дверей разных офисов "Ситикард" были размещены нижегородцами в соцсетях.

"Дело в том, что большинство пользователей, видимо, оказались недостаточно информированными. Они могли бы это сделать дистанционно, но по привычке пришли к пункту", - пояснили агентству в "Ситикард".

В связи с большим количеством обращений пункты обслуживания компании перешли на работу в усиленном режиме. Было увеличено количество сотрудников, которые продлевают карты при помощи смартфонов с NFC не только в самих офисах, но и рядом со входами.

Согласно информации "Ситикард", ситуация с очередями около офиса на ул. Ванеева, на данный момент уже нормализовалась.

(офис Ситикард на ул. Ванеева на 14:30, фото: Ситикард)

Также, согласно информации пресс-службы губернатора и правительства региона, сегодня нижегородский минтранс провел проверку работы всех пунктов обслуживания "Ситикард".

Напомним, что действие льготных проездных было возобновлено в Нижегородской области с 11 июня 2020 года. Сейчас пассажиры должны продлить срок действия неиспользованных в марте или апреле проездных билетов или приобрести новые.

Для продления срока действия неиспользованных поездок на электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок необходимо воспользоваться мобильным приложением "Ситикард", доступным на телефонах на платформе Android c функцией NFC. Продлить эти проездные нижегородцы могут и на устройствах проверки баланса на всех станциях метро. Если нет возможности продлить льготный проездной указанными способами, пользователь может обратиться в пункт обслуживания оператора. Аналогичным образом продлеваются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на Нижегородской канатной дороге.