Пропавший в мае нижегородец Давид Гулян найден погибшим Происшествия

Пропавший в мае в Нижнем Новгороде 60-летний Давид Гулян найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Мужчина вечером 24 мая 2020 года ушел из больницы №12 Сормовского района и после этого не выходил на связь с близкими.

Затем появилась информация, что мужчина 25 мая примерно в 14:30 мск вышел из машины марки Рено Логан черного цвета на Молитовском мосту в районе ступенек с моста. Предположительно, Давид Гулян мог позже сесть в другую машину.

Между тем, поиски в окрестностях Молитовского моста, включая левый и правый берега Оки, показали, что пропавший с моста спускался, но на этом след мужчины на тот момент оборвался.

О подробностях обнаружения тела нижегородца не сообщается.