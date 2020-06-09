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Общество

Минтранс не выявил очередей у офисов "Ситикард" 16 июня

16 июня 2020 11:04  [103] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в рамках повторной проверки не выявило очередей у офисов "Ситикарда" 16 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фотографии с толпами людей у дверей разных офисов "Ситикард" были размещены нижегородцами в соцсетях 15 июня.

После первой проверки минтранса "Ситикард" оптимизировал работу офисов во избежание очередей.

В компании "Ситикард" такой ажиотаж объяснили "недостаточной информированностью" населения, поскольку продлить транспортные карты можно и дистанционно.

В связи с большим количеством обращений пункты обслуживания компании перешли на работу в усиленном режиме. Было увеличено количество сотрудников, которые продлевают карты при помощи смартфонов с NFC не только в самих офисах, но и рядом со входами.

Напомним, что действие льготных проездных было возобновлено в Нижегородской области с 11 июня 2020 года. Сейчас пассажиры должны продлить срок действия неиспользованных в марте или апреле проездных билетов или приобрести новые.

В минтрансе отемили, что льготный безлимитный месячный проездной абонемент продлевается на июнь автоматически прямо в терминалах в общественном транспорте. Достаточно просто приложить транспортную карту, на которую был записан такой проездной, к терминалу кондуктора или стационарному терминалу.

Для продления срока действия неиспользованных поездок на электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок необходимо воспользоваться мобильным приложением "Ситикард", доступным на телефонах на платформе Android c функцией NFC. Продлить эти проездные нижегородцы могут и на устройствах проверки баланса на всех станциях метро. Если нет возможности продлить льготный проездной указанными способами, пользователь может обратиться в пункт обслуживания оператора. Аналогичным образом продлеваются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на Нижегородской канатной дороге.

 

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