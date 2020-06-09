Глеб Никитин провел рабочую встречу с начальником регионального управления Росгвадии Алексеем Порвой Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 июня 2020 года провел рабочую встречу с начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области Алексеем Порвой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Алексей Порва назначен на эту должность в начале июня текущего года.

"Примите мои искренние поздравления с назначением. Знаю, что 11 июня Вы были представлены личному составу. Вам суждено заступить на новое место службы в непростой для всех период – продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. А росгвардейцы – одни из тех, кто находится на переднем крае этой борьбы. Мы довольно тесно сотрудничаем и вырабатываем совместные решения по многим вопросам. Рассчитываю на дальнейшее конструктивное взаимодействие правительства области с региональным управлением Росгвардии", - сказал Глеб Никитин.

"В следующем году мы будем отмечать большой юбилей – 800-летие Нижнего Новгорода. Уже сейчас ведётся подготовка к этой дате, в планах – множество масштабных мероприятий. Безусловно, всё это требует эффективного поддержания общественного порядка в регионе", - добавил губернатор.

"Уверен, что те славные традиции, которые заложены в регионе, будут продолжены. Управление подразделения Росгвардии сделает все, чтобы правопорядок, благополучие и спокойствие нижегородцев всегда были под надежной защитой", - сказал, в свою очередь, Алексей Порва.

До назначения в Нижегородской области Алексей Порва с 2016 года являлся начальником отдела Росгвардии по Республике Адыгея. Бывший глава нижегородского управления Росгвардии - Алексей Новиков ушел в отставку в начале 2020 года. Перед этим – в декабре 2019 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.