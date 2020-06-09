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Общество

Нижегородские школьники могут сдавать экзамены в масках и перчатках по собственному желанию

16 июня 2020 19:08  [93] Общество

Фото: Рособрнадзор

Нижегородские школьники могут находиться на экзамены в масках и перчатках по собственному желанию. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе пресс-конференции 16 июня 2020 года.

Он подчеркнул, что масочный режим не будет обязательным требованием. Учащиеся смогут сами решать сдавать экзамены в масках и перчатках или без них. Средства защиты можно будет взять у организаторов. При этом организаторы будут в масках и перчатках.

Приезжать к месту сдачи экзамена дети будут по графику. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворения на улице. На входе у учащихся будут измерять температуру.

По информации Сергея Злобина, в этом году для ЕГЭ подготовлено 1068 аудиторий. Такое количество необходимо, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В аудиториях будет нанесена специальная разметка.

Все оборудование, помещения и транспортные средства будут обработаны дезинфицирующими средствами. В том числе компьютеры, наушники и микрофоны для проведения устной части некоторых экзаменов.

Напомним, что наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык.

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