"Горький fest" будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля Культура и отдых

Четвертый фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет с 17 по 23 июля. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Такое решение было принято по итогам встречи губернатора с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

"Обсуждая программу мероприятий и меры безопасности, продиктованные санитарно-эпидемиологическими нормами, мы решили дополнить уже традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, чтобы все желающие смогли так или иначе стать их участниками. В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция – устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт, с учетом повышенных требований. Главное – обеспечить безопасность людей. Рассчитываем на то, что, несмотря на существующие ограничения, организаторам удастся создать интересную, насыщенную программу, а в следующем году, в год 800-летия Нижнего Новгорода, мы проведем юбилейный фестиваль", - подчеркнул губернатор.

Оксана Михеева рассказала, что организаторы также прорабатывают возможность создания на время фестиваля автокинотеатра.

"Мы собираемся максимально задействовать открытые городские площадки и добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Мы очень надеемся, что к 17 июля начнут работать и традиционные кинозалы, в которых мы планируем увеличить количество сеансов, что даст возможность сохранить уже сложившуюся зрительскую аудиторию фестиваля и даже приумножить ее", - отметила она.

"Полным ходом идет прием заявок на участие в конкурсе: за первые дни мы получили более 300 работ, что говорит о повышенном интересе к фестивалю со стороны коллег-кинематографистов. Уверен, что нам будет, чем порадовать и удивить наших гостей и зрителей", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

Напомним, в начале июня стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе "Горький fest". Подать заявку и ознакомиться с регламентом можно на официальном сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.