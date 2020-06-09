Новое пособие для родителей-одиночек предложили ввести в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство РФ предложение о вводе временного дополнительного пособия для матерей-одиночек и отцов, которые одни воспитывают детей, сообщила в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.

Инициаторы предлагают обеспечить родителей-одиночек дополнительными средствами из бюджета во время пандемии коронавируса.

Ирина Волынец пояснила, что такие родители являются незащищенной социальной группой, несмотря на то, что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия.

НРК просит государство предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. При этом комитет отмечает, что все действующие льготы и пособия для этой группы родителей необходимо сохранить в полном объеме.

Напомним, что россияне получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Разовая выплата будет осуществляться с 1 июня текущего года. Для получения этих денег необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда без сбора дополнительных справок или документов.

Напомним также, что органы социальной защиты населения Нижегородской области в мае начали прием заявок от малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, для получения ежемесячного пособия. Объем финансирования на 2020 год из федерального и областного бюджетов составит 1,235 млрд рублей из федерального бюджета и 456,43 млн рублей - из областного.